На что надо умножить 2001 что бы получить число из единиц (1.......11)срочно

Математика
На что надо умножить 2001 что бы получить число из единиц (1.......11)срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это невозможно, поскольку 2 чет число и на какое бы число мы его не умножили, все равно будет чет число (в начале), плюс еще и нули после двойки, тоесть ничего не перебросить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста с алгеброй
Ответить
Физика
Миниатюрный калориметр массой 0,22г с удельной теплоемкостью материал 2,8дж позволяет измерить изменения температуры не меньше чем 0,01с. в калорим...
Ответить
Информатика
Числа Фибоначчи, совершенные числа, нужна помощь.
Ответить
Геометрия
Ребят помогите пожалуйста...С меня 30 баллов!!!(Пожалуйста ,можно с подробным решени??м))
Ответить
Українська література
Яка провідна думка балади Тополя
Ответить