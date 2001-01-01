На что надо умножить 2001 что бы получить число из единиц (1.......11)срочно
Математика
На что надо умножить 2001 что бы получить число из единиц (1.......11)срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это невозможно, поскольку 2 чет число и на какое бы число мы его не умножили, все равно будет чет число (в начале), плюс еще и нули после двойки, тоесть ничего не перебросить
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