Числа Фибоначчи, совершенные числа, нужна помощь.

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Суть первого задания мне непонятна. А вот по поводу второго могу предложить такой вариант решения:Сначала немного о совершенных числах.Совершенное число — натуральное число, равное сумме всех своих собственных делителей (то есть всех положительных делителей, отличных от самого́ числа). Например, делителями числа 6 являются: 1, 2 и 3. Их сумма =6 (1+2+3=6). Следовательно число 6 совершенно. Таких чисел известно не так много и они представляют определенную последовательность: 6, 28, 496, 8128, 33 550 336, 8 589 869 056, 137 438 691 328, 2 305 843 008 139 952 128, 2 658 455 991 569 831 744 654 692 615 953 842 176, В нашем задании думаю можно ограничиться первыми четырьмя числами, т.к. вряд ли будет рассматриваться массив из более чем 10000 элементов. 1-е совершенное число — 6 имеет следующие собственные делители: 1, 2, 3; их сумма равна 6.Т.о. Решением задачи будет выражение:Rez = A[1] * A[2] * A[3] Где: A – массив элементов, A[i] – элемент массива А 2-е совершенное число — 28 имеет следующие собственные делители: 1, 2, 4, 7, 14; их сумма равна 28. Т.о. решением задачи также будет выражение: Rez = A[1] * A[2] * A[4] * A[7] * A[14] 3-е совершенное число — 496 имеет следующие собственные делители: 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248; их сумма равна 496. Т.о. решением задачи также будет выражение: Rez = A[1] * A[2] * A[4] * A[8] * A[16] * A[31] * A[62] * A[124] * A[248] 4-е совершенное число — 8128 имеет следующие собственные делители: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 127, 254, 508, 1016, 2032, 4064; их сумма равна 8128. Т.о. решением задачи также будет выражение: Rez = A[1] * A[2] * A[4] * A[8] * A[16] * A[32] * A[64] * A[127] * A[254] * A[508] * A[1016] * A[2032] * A[4064]