Куди варто брати парасольку від дощу у січні на мис-агульяс чи на мис-рас-енгела ? и чому ?
География
Куди варто брати парасольку від дощу у січні на мис-агульяс чи на мис-рас-енгела ? и чому ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На мою думку парасольку потрібно брати на мис Агульяс тому що у його напрямку рухається Північно-Східний пасат який принесе вологу погоду .
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