У рівнобічній трапеціі менша основа 6 см бічна сторона 5 см висота 4 см обчислити площу
Геометрия
У рівнобічній трапеціі менша основа 6 см бічна сторона 5 см висота 4 см обчислити площу
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Применены : теорема Пифагора, формула площади трапеции
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