Помогите этим тоже буду очень благодарна. 5х(7+у)+(х+7)(у+5)

Математика
Помогите этим тоже буду очень благодарна. 5х(7+у)+(х+7)(у+5)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение равно 0, когда х=0, у=-7, х=-7, у=-5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста!!!
Ответить
Русский язык
Укажите род имён существительных с полученными словосочетаниями составте предложения Фамилия (знакомые), вершина (горный), простыня (махровый0), ...
Ответить
Математика
На трёх полках стояли книги на первой стояло 60 книг что составляло 20% всего количе??тва на второй 25% остатка сколько книг стояло на третье полке
Ответить
Английский язык
Поможіть( перекласти англ мову )книжка (карпюк ст 42) (7 клас)
Ответить
Математика
Первая команда за 4 дня сшили 32 костюма .Вторая команда за день сшила на 2 костюма м??ньше чем первая . За сколько дней вторая команда сошьет 30 к...
Ответить