Помогите этим тоже буду очень благодарна. 5х(7+у)+(х+7)(у+5)
Математика
Помогите этим тоже буду очень благодарна. 5х(7+у)+(х+7)(у+5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение равно 0, когда х=0, у=-7, х=-7, у=-5
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