Поможіть( перекласти англ мову )книжка (карпюк ст 42) (7 клас)
Английский язык
Поможіть( перекласти англ мову )книжка (карпюк ст 42) (7 клас)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хихикающая коробка, текущий кран и сирена Каждый день после ланча миссис Джулс читала рассказ в классе. Дана ненавидела рассказы. Последняя книга, которую читала миссис Джулс, был рассказ о свинье и пауке. Свинья была действительно милой, и паук был очень мудрым. Дана подумала, что это ужасная книга. Она заставила ее смеяться слишком много. Все остальные смеялись тоже, но проблема была в том, что Дана всегда продолжала смеяться долго после того, как все в классе прекращали. Это было очень неловко. И иногда она разражалась смехом, когда даже не было ничего забавного, из-за того, что она вспомнила что-нибудь смешное, что произошло раньше. Джон назвал ее "хихикающая коробка"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Первая команда за 4 дня сшили 32 костюма .Вторая команда за день сшила на 2 костюма м??ньше чем первая . За сколько дней вторая команда сошьет 30 к...
Українська література
Математика
Help me! Решите задачу! В одном районе города в прошлом году построили 6 одинаковых домов по 126 квартир. В этом году здесь построили на 240 кварт...
Математика