Поможіть( перекласти англ мову )книжка (карпюк ст 42) (7 клас)

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Хихикающая коробка, текущий кран и сирена Каждый день после ланча миссис Джулс читала рассказ в классе. Дана ненавидела рассказы. Последняя книга, которую читала миссис Джулс, был рассказ о свинье и пауке. Свинья была действительно милой, и паук был очень мудрым. Дана подумала, что это ужасная книга. Она заставила ее смеяться слишком много. Все остальные смеялись тоже, но проблема была в том, что Дана всегда продолжала смеяться долго после того, как все в классе прекращали. Это было очень неловко. И иногда она разражалась смехом, когда даже не было ничего забавного, из-за того, что она вспомнила что-нибудь смешное, что произошло раньше. Джон назвал ее "хихикающая коробка"