Сколько будет ???? 1+1=? СРОООООООООООООООООЧНО!

Українська література
Сколько будет ???? 1+1=? СРОООООООООООООООООЧНО!
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1+1=2  Loading… [][][][][][][][][] 0%  Loading… █[][][][][][][][][] 10%  Loading… ██[][][][][][][][] 20%  Loading… ███[][][][][][][] 30%  Loading… ████[][][][][][] 40%  Loading… █████[][][][][] 50%  Loading… ██████[][][][] 60%  Loading… ███████[][][] 70%  Loading… ████████[][] 80%  Loading… █████████[] 90%  Loading… ██████████ 100%
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