Какое значение имеет слово красный в современном русском языке?Однозначным или м??огозначным является это слово?
Русский язык
Какое значение имеет слово красный в современном русском языке?Однозначным или м??огозначным является это слово?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Его основное значение в современном русском языке - 'имеющий окраску одного из основных цветов спектра, идущего перед оранжевым', 'цвета крови'. В этом значении красный синонимично таким словам, как алый, багровый, багряный, кумачовый; антонима у него нет. Многозначное
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