Помогите, пожалуйста! Дам 27 балов! Нужно продолжить текст: Тихо было в лесу. Ребя??а шагали, весело перекликаясь. И вдруг грозный рев спугнул тишину. Мальчишки вздрогнули. В ужасе попятились назад. Прямо на них, поднявшись в...

Гость: Гость:

Толя очень испугался, но нашел в себе силы отпрыгнуть в сторону. Медведь начал приближаться к его друзьям, а Толя не растерялся и закричал, что есть мочи: -Бежим! Друзья прислушались и побежали за другом. Скоро медведь понял, что мальчишки убегают, и погнался за ними. Ребята решили залезть на дерево и там спрятаться от преследователя. Так они и сделали. Медведь увидел мальчишек и стал царапать дерево. Вскоре это ему надоело и он мирно уснул под этим самым деревом. Друзья подождали, пока он крепче уснёт и тихо слезли с дерева. Медведь спал и не заметил, что его добыча убегает. Скоро ребята добрались домой и больше не ходили в лес без взрослых.