Помогите, пожалуйста! Дам 27 балов! Нужно продолжить текст: Тихо было в лесу. Ребя??а шагали, весело перекликаясь. И вдруг грозный рев спугнул тишину. Мальчишки вздрогнули. В ужасе попятились назад. Прямо на них, поднявшись в...
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Помогите, пожалуйста! Дам 27 балов! Нужно продолжить текст: Тихо было в лесу. Ребя??а шагали, весело перекликаясь. И вдруг грозный рев спугнул тишину. Мальчишки вздрогнули. В ужасе попятились назад. Прямо на них, поднявшись во весь рост, шел большой взъерошенный медведь! Бежать! Маленький Толя Сорокин споткнулся и упал. Медведь шагнул к нему.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Толя очень испугался, но нашел в себе силы отпрыгнуть в сторону. Медведь начал приближаться к его друзьям, а Толя не растерялся и закричал, что есть мочи: -Бежим! Друзья прислушались и побежали за другом. Скоро медведь понял, что мальчишки убегают, и погнался за ними. Ребята решили залезть на дерево и там спрятаться от преследователя. Так они и сделали. Медведь увидел мальчишек и стал царапать дерево. Вскоре это ему надоело и он мирно уснул под этим самым деревом. Друзья подождали, пока он крепче уснёт и тихо слезли с дерева. Медведь спал и не заметил, что его добыча убегает. Скоро ребята добрались домой и больше не ходили в лес без взрослых.
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