Вычислите, округлив до тысяч. 1) Сеймур вокруг парка с периметром 1985 м. пробежал 4 круга. Приблизительно сколько метров пробежал Сймур? 2) Цена одного автомобиля 24815 манат. Приблезительно сколько манат составит чыручка авто...

Математика

Вычислите, округлив до тысяч. 1) Сеймур вокруг парка с периметром 1985 м. пробежал 4 круга. Приблизительно сколько метров пробежал Сймур? 2) Цена одного автомобиля 24815 манат. Приблезительно сколько манат составит чыручка автосалона с продажи 5 автомобилей?

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