Сколько граммов И сколько молей соляной кислоты необходимо для растворения 26 гра??мов цинка

Химия
Сколько граммов И сколько молей соляной кислоты необходимо для растворения 26 гра??мов цинка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Zn + ++++2HCl= ZnCl2 + H2 1моль----2моль n(Zn)=m/M=26/65=0,4 моль n(HCl)=2*n(Zn)=2*0,4=0,8 моль m(HCl)=n*M=0,8*36,5=29,2 г
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