Какие изменения в неживой природе влияют на жизнь насекомых
Окружающий мир
Какие изменения в неживой природе влияют на жизнь насекомых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например, срубили весь лес и закатали там дорогу, дома и тд И все жучки паучки, которые там были, теперь без прописки и кушать им нечего, из за этого им придется иммигрировать в Европу или умереть
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