Сочинение на тему: Кем я хочу стать?(Я хочу стать хореографом)

Гость: Гость:

Нужно с детсва стремиться к своей мечте. Не забыаать об этом. Если хочешб стать хореографом нужно с ран. возраста учиться красиво тпнцевать. Развивай в себе талант. Воспитать в себе терпеливость, умение выслушать.