Сочинение на тему: Кем я хочу стать?(Я хочу стать хореографом)

Обществознание
Сочинение на тему: Кем я хочу стать?(Я хочу стать хореографом)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно с детсва стремиться к своей мечте. Не забыаать об этом. Если хочешб стать хореографом нужно с ран. возраста учиться красиво тпнцевать. Развивай в себе талант. Воспитать в себе терпеливость, умение выслушать.
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