Скласти речення так щоб присудком був займенник
Українська мова
Скласти речення так щоб присудком був займенник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. Вона допомогла мені зробити домашнє завдання. (підмет виражений займенником)
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