Помогите пожалуйста♥ Стороны треугольника равняются 5 см и 6 см,а угол между ними- 60°. Найдите медиану треугольника,проведённую к стороне длиною 6см

Геометрия

Помогите пожалуйста♥ Стороны треугольника равняются 5 см и 6 см,а угол между ними- 60°. Найдите медиану треугольника,проведённую к стороне длиною 6см

Автор: Гость