Суфікси пестливості до слова такий

Українська мова
Суфікси пестливості до слова такий
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Автор: Гость
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Гость:
Такенький, такесенький
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