Суфікси пестливості до слова такий
Українська мова
Суфікси пестливості до слова такий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такенький, такесенький
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