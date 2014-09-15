Укажите все случаи использования знаков сложения и умножения целыхнеотрицательных чисел при вычислении значения выражения. 569*371+170*569+569*459+569*371+569*170+569*459+569*(371+170+459)=569*(371+459+170)=569*((371+459)+170)=...

Математика

Укажите все случаи использования знаков сложения и умножения целыхнеотрицательных чисел при вычислении значения выражения. 569*371+170*569+569*459+569*371+569*170+569*459+569*(371+170+459)=569*(371+459+170)=569*((371+459)+170)=569(830+170)=569*1000=569000

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