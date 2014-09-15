Укажите все случаи использования знаков сложения и умножения целыхнеотрицательных чисел при вычислении значения выражения. 569*371+170*569+569*459+569*371+569*170+569*459+569*(371+170+459)=569*(371+459+170)=569*((371+459)+170)=...
Математика
Укажите все случаи использования знаков сложения и умножения целыхнеотрицательных чисел при вычислении значения выражения. 569*371+170*569+569*459+569*371+569*170+569*459+569*(371+170+459)=569*(371+459+170)=569*((371+459)+170)=569(830+170)=569*1000=569000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2014-09-15T19:59:35+00:00 1) 46,47,48,49 2)от 459 до 568 3)нет решений 1) 45←46←50 45←47←50 45←48←50 45←49←50 2) 458←459←569 458←460←569 458←461←569 458←462←569 458←463←569 458←464←569 458←465←569 458←466←569 458←467←569 458←468←569 458←469←569 458←470←569 458←471←569 458←472←569 458←473←569 458←474←569 458←475←569 458←476←569 458←477←569 458←478←569 458←479←569 458←480←569 458←481←569 458←482←569 458←483←569 458←484←569 458←485←569 458←486←569 458←487←569 458←488←569 458←489←569 458←490←569 458←491←569 458←492←569 458←493←569 458←494←569 458←495←569 458←496←569 458←497←569 458←498←569 458←499←569 458←500←569 458←501←569 458←502←569 458←503←569 458←504←569 458←505←569 458←506←569 458←507←569 458←508←569 458←509←569 458←510←569 458←511←569 458←512←569 458←513←569 458←514←569 458←515←569 458←516←569 458←517←569 458←518←569 458←519←569 458←520←569 458←521←569 458←522←569 458←523←569 458←524←569 458←525←569 458←556←569 458←557 458←558 458←559 458←560 458←561 458←562 458←563 458←564 458←565 458←566 458←567 458←568 3) 25099←25100
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