Help me! Решите задачу! В одном районе города в прошлом году построили 6 одинаковых домов по 126 квартир. В этом году здесь построили на 240 квартир больше. Сколько семей получили квартиры в новых домах в этом году? Составь обр...

Математика

Help me! Решите задачу! В одном районе города в прошлом году построили 6 одинаковых домов по 126 квартир. В этом году здесь построили на 240 квартир больше. Сколько семей получили квартиры в новых домах в этом году? Составь обратную задачу с вопросом: "На сколько...?". И желательно можете написать ещё условие к этим двум задачам! Заранее спасибо!

Автор: Гость