Help me! Решите задачу! В одном районе города в прошлом году построили 6 одинаковых домов по 126 квартир. В этом году здесь построили на 240 квартир больше. Сколько семей получили квартиры в новых домах в этом году? Составь обр...
Математика
Help me! Решите задачу! В одном районе города в прошлом году построили 6 одинаковых домов по 126 квартир. В этом году здесь построили на 240 квартир больше. Сколько семей получили квартиры в новых домах в этом году? Составь обратную задачу с вопросом: "На сколько...?". И желательно можете написать ещё условие к этим двум задачам! Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*126=756(квартир)-построили в прошлом году 756+240=996(квартир)-в этом году 756+996=1752(квартир) Ответ: 1752 кравриты получили семьи в новых домах
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