Укажите род имен существительных. С полученными словосочетаниями составьте пред??ожения. Фамилия(знакомый), вершина (горный), простыня (махровый), печка (горячий), дядя (родной), папа (грустный).
Русский язык
Укажите род имен существительных. С полученными словосочетаниями составьте пред??ожения. Фамилия(знакомый), вершина (горный), простыня (махровый), печка (горячий), дядя (родной), папа (грустный).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фамилия знакомая, Вершина горная, Простыня махровая, Печка горячая, Дядя родной , Папа грустный. Фамилия ж.род Вершина ж.род Печка ж.род Простыня ж род, Дядя м род Папа м род
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