На трёх полках стояли книги на первой стояло 60 книг что составляло 20% всего количе??тва на второй 25% остатка сколько книг стояло на третье полке

Гость: Гость:

Из условия следует, что на первой полке стояла 1/5 часть всех книг, тогда всего книг было 60*5=300. Значит, остаток (число книг на второй и третьей полках) составляет 300-60=240 книг. На третьей полке стояла 1-1/4=3/4 часть от этого количества, то есть, 240*3/4=180 книг. Ответ: 180 книг.