Запиши как ты понимаешь слово альпинизм и столица.
Окружающий мир
Запиши как ты понимаешь слово альпинизм и столица.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Альпинизм, это вид спорта, где люди , рискуя жизнями, восходят на горы и бывают там, где не ступала до этого нога человека Столица-главный город страны, который считается её головой (всегда когда ведутся войны, захватить столицу считается одной из главных целей)
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