Четырёхугольник АВСД вписан в окружность. Угол А на 58 градусов больше угла В и в 4 раза больше угла С . Найдите углы

Математика
Четырёхугольник АВСД вписан в окружность. Угол А на 58 градусов больше угла В и в 4 раза больше угла С . Найдите углы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
во вписанном 4хугольнике сумма ротивоположных уголов равна 180 градусам.пусть угол Д - х, тогда угол В (х+33)решим уравнениех+х+33=180 2х= 147х=73,5ответ 73, 5 

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