Четырёхугольник АВСД вписан в окружность. Угол А на 58 градусов больше угла В и в 4 раза больше угла С . Найдите углы

Математика

Четырёхугольник АВСД вписан в окружность. Угол А на 58 градусов больше угла В и в 4 раза больше угла С . Найдите углы

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