На родной стороне морфологический разбор существительного, помогите

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На родной стороне морфологический разбор существительного, помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На родной стороне. На стороне (на чем?) -существ. Начальная форма- сторона ж. род, 1 склонение, нарицательное, неодушевленное,  В предл. падеже, в ед. числе В предложении является дополнением (подчеркиваем пунктирной линией)
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