На родной стороне морфологический разбор существительного, помогите

Гость: Гость:

На родной стороне. На стороне (на чем?) -существ. Начальная форма- сторона ж. род, 1 склонение, нарицательное, неодушевленное, В предл. падеже, в ед. числе В предложении является дополнением (подчеркиваем пунктирной линией)