Миниатюрный калориметр массой 0,22г с удельной теплоемкостью материал 2,8дж позволяет измерить изменения температуры не меньше чем 0,01с. в калориметр с высоты 5.2м падает капля воды . при каком минимальном обьеме капли термоме...

Гость: Гость:

1. (4 б. ) На стене вертикально висит зеркало так, что его верхний край находится на уровне верхней части головы человека. Длина зеркала 80см. Выше какого роста человек не сможет увидеть себя во весь рост? 2. (5 б. ) В цепи резистор R1=120 Ом соединен последовательно с резистором сопротивлением R3. Если в цепи параллельно резистору сопротивлением R1=120 Ом подключить резистор сопротивлением R2, то сила тока в первом резисторе уменьшится в 6 раз. Какое сопротивление R3 должен иметь резистор, включенный последовательно с образовавшимся разветвлением, чтобы общее сопротивление всей цепи было равным R1? (Сопротивлением подводящих проводов пренебречь. Источник постоянного напряжения. ) 3. (5 б. ) Миниатюрный калориметр массой m = 0,22 г с удельной теплоемкостью материала с = 2,8 позволяет измерять изменение температуры не меньше чем = 0,01 °С. В калориметр с высоты h = 5,2м падает капля воды. При каком минимальном объеме капли термометр позволяет зафиксировать ее попадание в калориметр? 4. (6 б. ) На гладком горизонтальном столе лежит брусок массой М = 2 кг, на котором находится второй брусок массой m = 1 кг. Оба бруска соединенные невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через невесомый блок. Какую силу F надо приложить к нижнему бруску, чтобы он начал отдаляться от блока с постоянным ускорением а1 = 1/2 g? Коэффициент трения между брусками µ = 0,5. Трением между нижним бруском и столом, а также трением в блоке пренебрегать. 5. (5 б. ) Из одной и той же точки вертикально вверх с интервалом 2 с выброшены два одинаковых шарика со скоростью 30 м/с каждый. Через некоторое время шарики упруго сталкиваются друг с другом. Сколько времени каждый шарик будет находиться в полете?