Як визначити у якій з пробірок міститься натрій карбонат,а в якій –натрій хлорид?
Химия
Як визначити у якій з пробірок міститься натрій карбонат,а в якій –натрій хлорид?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карбонат натрия будет находиться в той пробирке где образуется газ..
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