Який твір в українській дитячій літературі змушує вирішувати граматичні завданн???троє на місяці,хуха - моховинка.аравійська пустеля, собака джан, панна квітів

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Який твір в українській дитячій літературі змушує вирішувати граматичні завданн???троє на місяці,хуха - моховинка.аравійська пустеля, собака джан, панна квітів
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Гость:
Перший варіант, тобто - Троє на місяці
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