Является ли число 4 приближённым значением дроби 4.3 с точностью до 0.5? до 0.1?

Алгебра
Является ли число 4 приближённым значением дроби 4.3 с точностью до 0.5? до 0.1?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, не является ни в том, ни в другом случае. До 0.1 это число равно 4.3, а с точностью до 0,5 оно приближенно равно 4.5
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