Являются ли однокоренными слова мороз и мороженое

Русский язык
Являются ли однокоренными слова мороз и мороженое
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Гость:
Нет не являются.Спасибо
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