Спиши слова, вставляя пропушенные буквы. определить склонение и падеж. до азбук..., без гар..., на багаж..., в дорог..., о крыш..., к стрел..., о мыш..., до лошад..., для модел..., до галочк..., для молодеж..., в глуш..., об ос...
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Спиши слова, вставляя пропушенные буквы. определить склонение и падеж. до азбук..., без гар..., на багаж..., в дорог..., о крыш..., к стрел..., о мыш..., до лошад..., для модел..., до галочк..., для молодеж..., в глуш..., об осен..., о молодеж..., к насып..., без туш..., о рощ..., на встреч..., к кошк...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До азбуки 1 скл. род. падеж, без гари 3 скл, род падеж, на багаже 2 скл предл. падеж, в дороге 1 скл, предл падеж, о крыше предл падеж 1 скл, к стреле 1 скл дат падеж. о мыши 3 скл предл падеж, до лошади предл падеж 3 скл,
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