Спиши слова, вставляя пропушенные буквы. определить склонение и падеж. до азбук..., без гар..., на багаж..., в дорог..., о крыш..., к стрел..., о мыш..., до лошад..., для модел..., до галочк..., для молодеж..., в глуш..., об ос...

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Спиши слова, вставляя пропушенные буквы. определить склонение и падеж. до азбук..., без гар..., на багаж..., в дорог..., о крыш..., к стрел..., о мыш..., до лошад..., для модел..., до галочк..., для молодеж..., в глуш..., об осен..., о молодеж..., к насып..., без туш..., о рощ..., на встреч..., к кошк...

Автор: Гость