Решить уравнение: (х²-3х+2) (х²-4х+3)=0
Математика
Решить уравнение: (х²-3х+2) (х²-4х+3)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: (x^2-3x+2)(x^2-4x+3)=0 x^2-3x+2=0 x1,2=(3+-D)/2*1 D=√(9-4*1*2)=√(9-8)=√1=1 x1,2=(3+-1)/2 x1=(3+1)/2 x1=2 x2=(3-1)/2 x2=1 x^2-4x+3=0 x3,4=(4+-D)/2*1 D=√(16-4*1*3)=√(16-12)=√4=2 x3,4=(4+-2)/2 x3=(4+2)/2 x3=3 x4=(4-2)/2 x4=1 Ответ: (1;2;3)
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