Игра «Весёлые превращения». Подберите к данным словам такие слова, в которых подч??ркнутые буквы обозначают мягкие звуки. Угол, мал, лук, мол, кон, вес, пыл, был, тапка, полка, тук.

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Игра «Весёлые превращения». Подберите к данным словам такие слова, в которых подч??ркнутые буквы обозначают мягкие звуки. Угол, мал, лук, мол, кон, вес, пыл, был, тапка, полка, тук.

Автор: Гость