Игра «Весёлые превращения». Подберите к данным словам такие слова, в которых подч??ркнутые буквы обозначают мягкие звуки. Угол, мал, лук, мол, кон, вес, пыл, был, тапка, полка, тук.
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Игра «Весёлые превращения». Подберите к данным словам такие слова, в которых подч??ркнутые буквы обозначают мягкие звуки. Угол, мал, лук, мол, кон, вес, пыл, был, тапка, полка, тук.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уголь, мял, люк, мёл, конь, весь, пыль, быль, тяпка, полька, тюк.
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