Играем с мудрецом . Надо брать 1 , 2 или 4 камня

Математика
Играем с мудрецом . Надо брать 1 , 2 или 4 камня
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если ты играешь с мудрецом то бери 2 камня
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