Впиши пропущенные числа а)3сут13ч-2сут22ч=___ч б)3км25м-2км 9м =___м=___км___м
Математика
Впиши пропущенные числа а)3сут13ч-2сут22ч=___ч б)3км25м-2км 9м =___м=___км___м
Ответ(ы):
Гость:
А)((3×24)+13)-((2×24)+22)=15 ч увы в километрах не сильна
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