1/2 кг конфет стоят 28 руб.Сколько стоит 1 кг конфет?
Математика
1/2 кг конфет стоят 28 руб.Сколько стоит 1 кг конфет?
Ответ(ы):
Гость:
1)28:2=14(кг)1-2часть
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