Составьте предложение со словом саябактар

Қазақ тiлi
Составьте предложение со словом саябактар
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мен Астана қаласында сабақтарға бардым.
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