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Составьте предложение со словом саябактар
Қазақ тiлi
Составьте предложение со словом саябактар
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Гость:
Мен Астана қаласында сабақтарға бардым.
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