Обратите десятичную дробь в обыкновенную и найдите значение выражения : номер 1247 Решите плииз только подробно
Математика
Обратите десятичную дробь в обыкновенную и найдите значение выражения : номер 1247 Решите плииз только подробно
Ответ(ы):
Гость:
1)1/9+2 75/100 +1/3= 4 целых 7/36 2) 3 целых 1/2+5целых1/7-2целых3/14=3целых 7/14 +5целых2/14-2целых=6целых4/7 3)3целых1/2+5/6-2целых3/14=3целых21/42+35/42-2целых9/42=1целая47/42 4)7целых 3/5-4целых2/3+2целых1/15=7целых9/15-4целых10/15+2целых1/15=5целых2/15 5)2целых1/4+11целых1/15-7целых1/6=2целых15/60+11целых4/60-7целых10/60=6целых3/20 6)6целых 4/5-2целых1/3+1целая1/5=6целых12/15-2целых5/15+1целая3/15=5целых2/3.
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