Обратите десятичную дробь в обыкновенную и найдите значение выражения : номер 1247 Решите плииз только подробно

Математика

Обратите десятичную дробь в обыкновенную и найдите значение выражения : номер 1247 Решите плииз только подробно

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