Запиши ещё шесть чисел в каждой строчке соблюдая закономерность 2,4,6,8 3,6,9,12 4,8,12,16 5,10,15,20 6,12,18,24

Математика

Запиши ещё шесть чисел в каждой строчке соблюдая закономерность 2,4,6,8 3,6,9,12 4,8,12,16 5,10,15,20 6,12,18,24

Автор: Гость