Запиши ещё шесть чисел в каждой строчке соблюдая закономерность 2,4,6,8 3,6,9,12 4,8,12,16 5,10,15,20 6,12,18,24

Математика
Запиши ещё шесть чисел в каждой строчке соблюдая закономерность 2,4,6,8 3,6,9,12 4,8,12,16 5,10,15,20 6,12,18,24
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2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,20
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