В таблице приведены результаты выполнения контрольной работы по математике в 5-х ??лассах. По данным, представленным в таблице, определите, в каком классе кол-во писавших работу больше всего.

Алгебра
В таблице приведены результаты выполнения контрольной работы по математике в 5-х ??лассах. По данным, представленным в таблице, определите, в каком классе кол-во писавших работу больше всего.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1...................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Выясняти плотность населения а)россия б) в вашем городе, районе
Ответить
Физика
. Плотность первого тела равна 1, плотность второго -2, масса второго тела в nраз бол??ше массы первого. Найти среднюю плотность комбинированного т...
Ответить
Алгебра
Дослидить на парнисть функции: f(x)=tgквадратx +3cosx
Ответить
Русский язык
Найди пару слов, которые отличаются одной буквой, но двумя звуками: аул- мул, мул-мил, мама-лама, май-рай, ...
Ответить
Математика
1).|у+1|-7=4 2) 2|×|+7,4=-|х|+19,4
Ответить