В таблице приведены результаты выполнения контрольной работы по математике в 5-х ??лассах. По данным, представленным в таблице, определите, в каком классе кол-во писавших работу больше всего.
Алгебра
В таблице приведены результаты выполнения контрольной работы по математике в 5-х ??лассах. По данным, представленным в таблице, определите, в каком классе кол-во писавших работу больше всего.
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