. Плотность первого тела равна 1, плотность второго -2, масса второго тела в nраз бол??ше массы первого. Найти среднюю плотность комбинированного тела, состав-ленного из первого и второго тел. пожалуйста срочно надо)

Физика
. Плотность первого тела равна 1, плотность второго -2, масса второго тела в nраз бол??ше массы первого. Найти среднюю плотность комбинированного тела, состав-ленного из первого и второго тел. пожалуйста срочно надо)
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Ответ(ы):
Гость:
Плотнасть 1+р2и на2
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