. Плотность первого тела равна 1, плотность второго -2, масса второго тела в nраз бол??ше массы первого. Найти среднюю плотность комбинированного тела, состав-ленного из первого и второго тел. пожалуйста срочно надо)

Физика

. Плотность первого тела равна 1, плотность второго -2, масса второго тела в nраз бол??ше массы первого. Найти среднюю плотность комбинированного тела, состав-ленного из первого и второго тел. пожалуйста срочно надо)

Автор: Гость