Найди пару слов, которые отличаются одной буквой, но двумя звуками: аул- мул, мул-мил, мама-лама, май-рай, ...
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Найди пару слов, которые отличаются одной буквой, но двумя звуками: аул- мул, мул-мил, мама-лама, май-рай, ...
Ответ(ы):
Гость:
Мул — мил, так как в слове «мул» звук «м» — твёрдый, а в слове «мил» звук «м» — мягкий. Ну, а то, что они отличаются одной буквой, итак понятно.
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