Вычеркни лишнее слово 1.fat,long,head,thin.2.mice,child,men,women. 3.crawl,spider,walk,talk 4.fly,funny, sunny, happy.
Английский язык
Вычеркни лишнее слово 1.fat,long,head,thin.2.mice,child,men,women. 3.crawl,spider,walk,talk 4.fly,funny, sunny, happy.
Ответ(ы):
Гость:
1). head 2). mice 3). walk 4). fly
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