В бассейн налили 1400метров кубических воды,что составляет 35% объема всего бассейна.Чему равен объем всего бассейна???

Математика

В бассейн налили 1400метров кубических воды,что составляет 35% объема всего бассейна.Чему равен объем всего бассейна???

Автор: Гость