Найди значение выражение 72 т 52кг-4т 48кг 92 км 4м-7км 25м 25 км 84-17 км 97 м 4м 3см+ 8м 50см 12м+3 м 200мм

Гость: Гость:

72т52кг-4т 48 кг = 68 т 04 кг 92км 4м - 7км 25м = 1км 99 м 25 км 84 м - 17 км 97 м = 787 4м 3см + 8м 50 см = 8 м 93 см 12 м + 3 м 200 мм= 15 м 200 мм не забудь поставить спс !