Отметьте на координатной прямой точку C (-4). Укажите точку B, в которую перейдет точ??а C при перемещении по координатной прямой на -3 , и точку D, в которую перейдет точка C при перемещении на +9 ДАМ 15 БАЛЛОВ
Математика
Отметьте на координатной прямой точку C (-4). Укажите точку B, в которую перейдет точ??а C при перемещении по координатной прямой на -3 , и точку D, в которую перейдет точка C при перемещении на +9 ДАМ 15 БАЛЛОВ
Ответ(ы):
Гость:
В (-7), а D (2). То есть В = -4 + (-3) = -7 D = -7 + 9 = 2
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