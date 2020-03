Отметьте на координатной прямой точку C (-4). Укажите точку B, в которую перейдет точ??а C при перемещении по координатной прямой на -3 , и точку D, в которую перейдет точка C при перемещении на +9 ДАМ 15 БАЛЛОВ

Математика

Автор: Гость