Выполни краткое сравнение для следующих пар велечин 155и5
Математика
Выполни краткое сравнение для следующих пар велечин 155и5
Ответ(ы):
Гость:
155>5 так как мы смотрим на разряды., здесь разрядов больше и по величине их больше. Но если будут единицы измерения как 155 дециметров и 5 квадратных дециметров , то 5 кВ дм> 155 дм, так как 1 кв дм=100 дм , то есть 155 дм< 500 дм.
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