Выясняти плотность населения а)россия б) в вашем городе, районе

Гость: Гость:

Число жителей ÷ площадь страны или области. 1) 143 300 000 ÷ 17 075 400 км2 = 8,39 человек на км2 в России. 2) 2 412 138 ÷ 774 846 = 3,11 человек на км2 в Иркутской области.