Сравните эти числа а) 4,2 и б)4,196
Математика
Сравните эти числа а) 4,2 и б)4,196
Ответ(ы):
Гость:
4,2 больше, чем 4,196. потому что в 4,2 2 десятые,а в 4,196 1 десятая
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