Найдите красивый стих про весну,4 четверостишья(55 балов)
Литература
Найдите красивый стих про весну,4 четверостишья(55 балов)
Ответ(ы):
Гость:
Весна, весна! Как воздух чист! Как ясен небосклон! Своей лазурию живой Слепит мне очи он. Весна, весна! Как высоко, На крыльях ветерка, Ласкаясь к солнечным лучам, Летают облака! Шумят ручьи! Блестят ручьи! Взревев, река несет На торжествующем хребте Поднятый ею лед! Еще древа обнажены, Но в роще ветхий лист, Как прежде под моей ногой И шумен, и душист. Под солнце самое взвился И в яркой вышине Незримый жавронок поет Заздравный гимн весне. Что с нею? Что с моей душой? С ручьем она ручей И с птичкой птичка! С ним журчит, Летает в небе с ней!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запиши ещё шесть чисел в каждой строчке соблюдая закономерность 2,4,6,8 3,6,9,12 4,8,12,16 5,10,15,20 6,12,18,24
Алгебра
В таблице приведены результаты выполнения контрольной работы по математике в 5-х ??лассах. По данным, представленным в таблице, определите, в каком...
Физика
. Плотность первого тела равна 1, плотность второго -2, масса второго тела в nраз бол??ше массы первого. Найти среднюю плотность комбинированного т...