Найдите красивый стих про весну,4 четверостишья(55 балов)

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Найдите красивый стих про весну,4 четверостишья(55 балов)
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Автор: Гость
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Гость:
Весна, весна! Как воздух чист! Как ясен небосклон! Своей лазурию живой Слепит мне очи он. Весна, весна! Как высоко, На крыльях ветерка, Ласкаясь к солнечным лучам,  Летают облака! Шумят ручьи! Блестят ручьи!  Взревев, река несет На торжествующем хребте  Поднятый ею лед! Еще древа обнажены, Но в роще ветхий лист, Как прежде под моей ногой И шумен, и душист. Под солнце самое взвился И в яркой вышине Незримый жавронок поет  Заздравный гимн весне. Что с нею? Что с моей душой?  С ручьем она ручей И с птичкой птичка!  С ним журчит, Летает в небе с ней!
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