В столовую детского сада завезли 6 литров молока на завтрак использовали 1 целую 3/5 литра а на обед в 2 целых 1/2 раза больше сколько литров молока осталось? помогите пожалуйста!!!!!!!!!
Математика
В столовую детского сада завезли 6 литров молока на завтрак использовали 1 целую 3/5 литра а на обед в 2 целых 1/2 раза больше сколько литров молока осталось? помогите пожалуйста!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
6 л - 1 3/5 л = 4 2/5 л (осталось после завтрака) 1 3/5 л * 2 1/2 = 8/5 * 5/2 = 40/10 = 4 л (использовали в обед) 4 2/5 л - 4 л = 2/5 л Ответ: Осталось 2/5 л молока, или 0,4 л, или 400 мл.
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