В столовую детского сада завезли 6 литров молока на завтрак использовали 1 целую 3/5 литра а на обед в 2 целых 1/2 раза больше сколько литров молока осталось? помогите пожалуйста!!!!!!!!!

Математика

В столовую детского сада завезли 6 литров молока на завтрак использовали 1 целую 3/5 литра а на обед в 2 целых 1/2 раза больше сколько литров молока осталось? помогите пожалуйста!!!!!!!!!

Автор: Гость