Играй в прятки со своей подругой обезьянка пробежала 5 метров по спине змеи взобралась На самый верх пальмы по которой отдыхала змея оставаясь на той же высоте обезьянки вперед прыгнул на соседнее дерево которое стояло в 3 метр...

Математика
Играй в прятки со своей подругой обезьянка пробежала 5 метров по спине змеи взобралась На самый верх пальмы по которой отдыхала змея оставаясь на той же высоте обезьянки вперед прыгнул на соседнее дерево которое стояло в 3 метрах от пальмы Какой высоты была пальма если обезьянка пробежала путь 15 метров
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Рпмуава ошвонопов рорлролррогн
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